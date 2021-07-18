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Томори: «Жиру – это уверенность»

18 Июля 2021, 17:57,

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори поприветствовал в клубе французского нападающего Оливье Жиру.

Оливье Жиру перешел в «Милан» в статусе свободного агента после окончания контракта игрока с лондонским «Челси».

«Он тот, кто объединяет игроков, он – настоящий профессионал. Когда в команде есть такие футболисты, как он – это фантастика, я уверен, что он будет хорош в «Милане», - сказал Томори в интервью MilanTV.

Для «Милана» новый сезон в Серии А начнется противостоянием с «Сампдорией» 22 августа. В прошлой кампании соревнования «Милан» стал серебряным призёром, что даст команде возможность впервые за несколько лет сыграть в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Челси, Интер Милан, Оливье Жиру, Фикайо Томори
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
18 Июля 2021, 18:35

Жиру такой же бестолковый как и Бейл... зачем он в Милане , не пойму

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