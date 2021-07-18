​Нандес хочет в «Интер», «Кальяри» стремится заработать 36 млн евро

Накануне генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта давал интервью итальянскому Sky и дал понять, что хавбек «Кальяри» Найтан Нандес входит в сферу интересов клуба.

История получает продолжение на страницах La Gazzetta dello Sport. По данным источника, в субботу агент Нандеса общался с представителями руководства «Интера» и подтвердил желание игрока перебраться в клуб.

В то же время отмечается, что «Кальяри» намерен заработать на трансфере Найтана Нандеса 36 миллионов евро. Клуб не планирует делать какие-либо скидки.

Найтан Нандес выступает за «Кальяри» с лета 2019 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 22 миллиона евро.