​Нандес хочет в «Интер», «Кальяри» стремится заработать 36 млн евро

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18 Июля 2021, 12:40,
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Накануне генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта давал интервью итальянскому Sky и дал понять, что хавбек «Кальяри» Найтан Нандес входит в сферу интересов клуба.
История получает продолжение на страницах La Gazzetta dello Sport. По данным источника, в субботу агент Нандеса общался с представителями руководства «Интера» и подтвердил желание игрока перебраться в клуб.
В то же время отмечается, что «Кальяри» намерен заработать на трансфере Найтана Нандеса 36 миллионов евро. Клуб не планирует делать какие-либо скидки.
Найтан Нандес выступает за «Кальяри» с лета 2019 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 22 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Кальяри, Трансферы футбола - лето 2021, Найтан Нандес