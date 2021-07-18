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​Буффон: «Аллегри знает, как вылечить «Ювентус»

18 Июля 2021, 11:28,

Теперь уже бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался по поводу перспектив туринского клуба.

«Думаю, что у «Ювентуса» есть всё необходимое, чтобы снова выиграть Скудетто. О прошлом сезоне команды говорят разочаровывающе, несмотря на завоевания Кубка и Суперкубка Италии. Ожидания были более высокими, поэтому и осталось чувство разочарования. Теперь они будут просить Массимилиано Аллегри выиграть чемпионат. Лучше Аллегри никто не знает, что нужно «Ювентусу» для выздоровления», - высказался Буффон для Sky Sport Italia.

Напомним, что Джанлуиджи Буффон стал игроком «Пармы», понизившейся в классе до Серии Б.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Джанлуиджи Буффон
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