«Милан» отменил медосмотр Балло-Туре

Медосмотр защитника «Монако» Фоде Балло-Туре в «Милане» отменен. Об этом рапортует Calciomercato.

По данным источника, «россонери» решили повременить с подписанием игрока и хотят обсудить некоторые детали сделки с монегасками.

Ранее сообщалось, что защитник пройдет медицинский осмотр в субботу, 17 июля, после чего станет игроком миланского гранда.

В составе «Монако» Балло-Туре играет с 2019 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 24 поединках французского чемпионата и отдал три голевые передачи.

Контракт Фоде с монегасками рассчитан до 2023 года, а его стоимость равняется 6,5 миллиона евро.