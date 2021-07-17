Чемпионат Италии. Серия А 2021-2022
Сделать ставку
﻿

«Милан» отменил медосмотр Балло-Туре

17 Июля 2021, 13:14,

Медосмотр защитника «Монако» Фоде Балло-Туре в «Милане» отменен. Об этом рапортует Calciomercato.

По данным источника, «россонери» решили повременить с подписанием игрока и хотят обсудить некоторые детали сделки с монегасками.

Ранее сообщалось, что защитник пройдет медицинский осмотр в субботу, 17 июля, после чего станет игроком миланского гранда.

В составе «Монако» Балло-Туре играет с 2019 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 24 поединках французского чемпионата и отдал три голевые передачи.

Контракт Фоде с монегасками рассчитан до 2023 года, а его стоимость равняется 6,5 миллиона евро.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Фоде Балло-Туре
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола