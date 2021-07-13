«Милану» предложили Луиса Альберто

Испанский полузащитник Луис Альберто, похоже, настаивает на уходе из «Лацио», и его представители предложили игрока «Милану», сообщает Football Italia.

Испанский полузащитник не ответил на призыв приступить к предсезонной подготовке с «Лацио» в преддверии нового сезона Серии А, но тренер Маурицио Сарри подчеркнул, что ситуация Луиса Альберто зависит от руководства клуба.

28-летнего футболиста да недавнего времени связывали с испанскими клубами, но теперь сообщается, что представители Луиса Альберто предложили кандидатуру игрока «Милану».

Сообщается, что «россонери» восхищаются игрой Альберто, но цена в 50 млн евро, установленная президентом «Лацио» Клаудио Лотито, делает переход маловероятным.

Луис Альберто сыграл за «Лацио» 175 матчей во всех турнирах, но этим летом может уйти вслед за главным тренером команды Симоне Индзаги.