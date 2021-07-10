​Директора «Ювентуса» провели встречу с Аллегри

В пятницу директора «Ювентуса» провели встречу с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Как сообщает Tuttosport, встреча состоялась прямо в доме Аллегри в Ливорно. Стороны обсудили следующий сезон и задачи «старой синьоры» на летнем трансферном рынке.

Ожидается, что «Ювентус» в ближайшее время подпишет полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Переговоры по этой сделке должны пройти на следующей неделе. Также туринцы хотят продлить контракт с опытнейшим защитником Джорджо Кьеллини. Одним из главных же вопросов остаётся будущее звёздного Криштиану Роналду.

Отметим, что Массимилиано Аллегри вернулся на тренерский мостик «Ювентуса» после перерыва длиной в два года.