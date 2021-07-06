«Милан» не отпустил Эрнандеса в «ПСЖ»

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06 Июля 2021, 08:31,
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Руководство «Милана» отказалось отпускать защитника Тео Эрнандеса во французский «ПСЖ», об этом информирует Get French Football News.
Согласно сведениям источника, парижский гранд еще до старта чемпионата Европы - 2020 контактировал с футболистом, но в дальнейшем клуб столкнулся с нежеланием «россонери» расставаться с защитником
Что касается Эрнандеса, то его все устраивает в итальянском клубе, поэтому он не собирается настаивать на трансфере.
В минувшем сезоне Тео принял участие в 45 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и восемь голевых передач. Его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Тео Эрнандес, Трансферы футбола-лето 2021