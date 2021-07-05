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«Милан» интересуется Иско

05 Июля 2021, 22:12,

Итальянский «Милан» интересуется полузащитником мадридского «Реала» Иско. По данным La Gazzetta dello Sport, 29-летнего испанца можно приобрести за сумму около 20 миллионов евро, так как контракт футболиста со «сливочными» истекает следующим летом, и «Реал» ни в коем случае не хочет терять игрока бесплатно.

Иско в предыдущем сезоне окончательно потерял место в основном составе «Реала», в связи с этим игрок не попал в состав сборной Испании на чемпионате Европы. Помимо Иско, «Милан» также ведет переговоры с «Реалом» о полноценном переходе молодого испанского полузащитника Браима Диаса, проведшего предыдущий сезон в итальянском клубе на правах аренды. По данным СМИ, «Реал» готов отпустить Диаса в «Милан» с условием опции обратного выкупа футболиста.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Реал Мадрид, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Иско
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