«Милан» интересуется Иско

Итальянский «Милан» интересуется полузащитником мадридского «Реала» Иско. По данным La Gazzetta dello Sport, 29-летнего испанца можно приобрести за сумму около 20 миллионов евро, так как контракт футболиста со «сливочными» истекает следующим летом, и «Реал» ни в коем случае не хочет терять игрока бесплатно.

Иско в предыдущем сезоне окончательно потерял место в основном составе «Реала», в связи с этим игрок не попал в состав сборной Испании на чемпионате Европы. Помимо Иско, «Милан» также ведет переговоры с «Реалом» о полноценном переходе молодого испанского полузащитника Браима Диаса, проведшего предыдущий сезон в итальянском клубе на правах аренды. По данным СМИ, «Реал» готов отпустить Диаса в «Милан» с условием опции обратного выкупа футболиста.