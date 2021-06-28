Раноккья и д’Амброзио подписали новые контракты с «Интером»

«Интер» объявил о том, что опытные игроки Андреа Раноккья и Данило д’Амброзио подписали новые контракты на один сезон. Это решение было принято на прошлой неделе, но официальное объявление было сделано в понедельник вечером.

33-летний Раноккья играет в «нерадзурри» с 2011 года, но в прошлом сезоне выходил на поле лишь в девяти поединках.

Д’Амброзио 32 года, он переехал на «Джузеппе Меацца» зимой 2014 года и забил три гола в 19 матчах прошлого сезона в Серии А, который стал победным для «Интера».

Напомним, что миланцы после чемпионского года вынуждены перейти в режим экономии, из-за чего ушел главный тренер Антонио Конте. Его заменил Симоне Индзаги.