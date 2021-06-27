​Арнаутович договорился с «Болоньей»

Марко Арнаутович близок к возвращению в Серию А. Как сообщает портал transfermarkt со ссылкой на авторитетного журналиста Джанлуку ди Марцио, австрийский нападающий уже договорился о контракте с «Болоньей».

Теперь Арнаутович ждёт расторжения своего контракта с клубом «Шанхай СИПГ». Трудовое соглашение рассчитано до конца 2022 года. Стороны ведут переговоры о разрыве контракта.

Напомним, что Марко Арнаутович провёл в Италии сезон 2009/2010, выступая за «Интер». Впрочем, австрийскому нападающему посчастливилось провести за «нерадзурри» в год их «требла» только три матча.