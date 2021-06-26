«Фиорентина» готова продать Кокорина

Российский форвард Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину» этим летом, рапортует издание «Спорт-экспресс». В услугах 30-летнего россиянина заинтересованы клубы из Ближнего Востока и России.

Источник отмечает, что флорентийский клуб готов продать нападающего, если получит выгодное предложение.

Александр перебрался в стан «фиалок» из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. Стороны заключили долгосрочное соглашение, которое рассчитано до лета 2024 года.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Италии Кокорин провел всего четыре матча, в которых получил желтую карточку.