«Фиорентина» готова продать Кокорина

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26 Июня 2021, 13:00,
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Российский форвард Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину» этим летом, рапортует издание «Спорт-экспресс». В услугах 30-летнего россиянина заинтересованы клубы из Ближнего Востока и России.
Источник отмечает, что флорентийский клуб готов продать нападающего, если получит выгодное предложение.
Александр перебрался в стан «фиалок» из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. Стороны заключили долгосрочное соглашение, которое рассчитано до лета 2024 года.
В сезоне-2020/2021 чемпионата Италии Кокорин провел всего четыре матча, в которых получил желтую карточку.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - лето 2021