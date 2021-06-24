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Фонсека может возглавить «Фиорентину»

24 Июня 2021, 22:58,

Паулу Фонсека – главный фаворит на пост главного тренера «Фиорентины», сообщают итальянские СМИ. «Фиалки» остались без главного тренера после того, как Дженнаро Гаттузо покинул эту должность спустя месяц после назначения. Ранее СМИ связывали «Фиорентину» с кандидатурой главного тренера «Специи» Винченцо Итальяно, но, по их сведениям, «фиалки» столкнулись с проблемами при переговорах о сумме отступных специалиста.

В прошедшем сезоне Фонсека возглавлял итальянскую «Рому», но по окончании сезона был уволен. Его преемником стал другой португалец Жозе Моуринью. Также слухи активно сватают Паулу Фонсеку в лондонский «Тоттенхэм», должность главного тренера которого также вакантна.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Фиорентина, Паулу Фонсека
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