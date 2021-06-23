«Интер» заинтересовался защитником «Барселоны»

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Хорди Альба может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По сообщениям Mundo Deportivo, интерес к испанскому футболисту проявляет миланский «Интер».

По данным источника, в качестве компенсации «нерадзурри» готовы предложить «сине-гранатовым» кого-то из своих игроков. При этом приоритетным вариантом для чемпиона Италии остается защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо.

Альба защищает цвета «Барселоны» с 2012 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Хорди провел 35 матчей в Примере, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.