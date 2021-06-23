«Интер» заинтересовался защитником «Барселоны»

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23 Июня 2021, 08:16,
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Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Хорди Альба может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По сообщениям Mundo Deportivo, интерес к испанскому футболисту проявляет миланский «Интер».
По данным источника, в качестве компенсации «нерадзурри» готовы предложить «сине-гранатовым» кого-то из своих игроков. При этом приоритетным вариантом для чемпиона Италии остается защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо.
Альба защищает цвета «Барселоны» с 2012 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до середины 2024 года.
В прошлом сезоне Хорди провел 35 матчей в Примере, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Хорди Альба