«Аталанта» ведёт переговоры о трансфере защитника «Лилля»

Защитник «Лилля» Свен Ботман может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере», видеть голландца у себя хочет «Аталанта», которая пытается договориться о трансфере защитника уже сейчас. Отмечается, что Ботман является главной целью итальянского клуба.

21-летний защитник сыграл 47 матчей за «Лилль» во всех турнирах прошлого сезона и отметился одной голевой передачей. Контракт воспитанника «Аякса» с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Trasnfermarkt оценивается в 28 миллионов евро.