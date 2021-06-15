«Атлетико» подпишет Родриго де Пауля за 35 миллионов евро

Мадридский «Атлетико» уже планирует дату медицинского обследования полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля.

«Удинезе» согласился продать аргентинского футболиста за 35 миллионов евро. «Атлетико» официально объявит о переходе футболиста после прохождения медицинского обследования. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

27-летний плеймейкер провёл 169 матча за «Удинезе», забив 30 мячей. Де Пауль уже успел поиграть в испанской Примере, когда выступал за «Валенсию». В составе «летучих мышей» игрок отметился одним забитым мячом в 34 сыгранных встречах.

На данный момент Родриго де Пауль находится в расположении сборной Аргентины на Копа Америке.