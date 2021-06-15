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«Атлетико» подпишет Родриго де Пауля за 35 миллионов евро

15 Июня 2021, 21:53,

Мадридский «Атлетико» уже планирует дату медицинского обследования полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля. 

«Удинезе» согласился продать аргентинского футболиста за 35 миллионов евро. «Атлетико» официально объявит о переходе футболиста после прохождения медицинского обследования. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. 

27-летний плеймейкер провёл 169 матча за «Удинезе», забив 30 мячей. Де Пауль уже успел поиграть в испанской Примере, когда выступал за «Валенсию». В составе «летучих мышей» игрок отметился одним забитым мячом в 34 сыгранных встречах.  

На данный момент Родриго де Пауль находится в расположении сборной Аргентины на Копа Америке. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Атлетико Мадрид, Удинезе, Трансферы футбола - лето 2021, Родриго де Пауль
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