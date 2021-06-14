Буффон заключит с «Пармой» двухлетний контракт

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон в ближайшее время станет игроком «Пармы».

Как сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере», встреча между вратарём и руководством клуба запланирована на эту неделю. Отмечается, что стороны должны согласовать двухлетний контракт. «Парма» уверена, что сделка будет закрыта.

43-летний Буффон сыграл 14 матчей за «Ювентус» во всех турнирах прошлого сезона, в которых пропустил девять голов.

Напомним, что Джанлуиджи является воспитанником «Пармы», он покинул родной клуб в далеком 2001-м году, перейдя в «Ювентус» за 52 миллиона евро.