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Буффон заключит с «Пармой» двухлетний контракт

14 Июня 2021, 00:20,

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон в ближайшее время станет игроком «Пармы».

Как сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере», встреча между вратарём и руководством клуба запланирована на эту неделю. Отмечается, что стороны должны согласовать двухлетний контракт. «Парма» уверена, что сделка будет закрыта.

43-летний Буффон сыграл 14 матчей за «Ювентус» во всех турнирах прошлого сезона, в которых пропустил девять голов.

Напомним, что Джанлуиджи является воспитанником «Пармы», он покинул родной клуб в далеком 2001-м году, перейдя в «Ювентус» за 52 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Парма, Джанлуиджи Буффон, Трансферы футбола - лето 2021
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