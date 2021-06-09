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«Атлетико» нацелился на форварда «Фиорентины»

09 Июня 2021, 09:15,

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом сообщил журналист Джанлука ди Марцио.

Согласно данным инсайдера, интерес к 21-летнему сербскому футболисту проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассматривают Влаховича как альтернативу аргентинцу Лаутаро Мартинесу, трансфер которого не получается согласовать с миланским «Интером».

В минувшем сезоне чемпионата Италии Влахович провел 37 поединков, отметившись 21 забитым мячом и тремя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Душан Влахович
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