«Атлетико» нацелился на форварда «Фиорентины»

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09 Июня 2021, 09:15,
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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом сообщил журналист Джанлука ди Марцио.
Согласно данным инсайдера, интерес к 21-летнему сербскому футболисту проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассматривают Влаховича как альтернативу аргентинцу Лаутаро Мартинесу, трансфер которого не получается согласовать с миланским «Интером».
В минувшем сезоне чемпионата Италии Влахович провел 37 поединков, отметившись 21 забитым мячом и тремя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Душан Влахович