​Смоллинг с женой видели НЛО

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08 Июня 2021, 14:13,
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Супруга защитника «Ромы» Криса Смоллинга Сэм Кук посредством своей странички в Instagram рассказала о том, что она вместе с футболистом видела НЛО.
«Клянусь, мы не были под грибами или под какими-либо другими веществами», - написала Сэм в социальной сети.
Как рассказала девушка, неопознанный летающий объект летел невысоко, а там поднялся выше и продолжительное время держался в воздухе. Сэм уверяет, что это был не дрон и не какой-либо летательный аппарат, поскольку он не издавал совершенно никаких звуков. При этом наблюдалось мерцание огоньков.
Пара не записала НЛО видео, поскольку его размер был небольшим.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Крис Смоллинг, Сэм Кук
ай какые ышо хрыбы? кады встанешь на лунную дорожку там не токма нэлэо увидишь.. сам на нем на нибиру слеташь.. )))