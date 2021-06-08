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​Смоллинг с женой видели НЛО

08 Июня 2021, 14:13,

Супруга защитника «Ромы» Криса Смоллинга Сэм Кук посредством своей странички в Instagram рассказала о том, что она вместе с футболистом видела НЛО.

«Клянусь, мы не были под грибами или под какими-либо другими веществами», - написала Сэм в социальной сети.

Как рассказала девушка, неопознанный летающий объект летел невысоко, а там поднялся выше и продолжительное время держался в воздухе. Сэм уверяет, что это был не дрон и не какой-либо летательный аппарат, поскольку он не издавал совершенно никаких звуков. При этом наблюдалось мерцание огоньков. 

Пара не записала НЛО видео, поскольку его размер был небольшим.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Крис Смоллинг, Сэм Кук
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Комментарии (1)
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0
ингерман
08 Июня 2021, 14:19

ай какые ышо хрыбы? кады встанешь на лунную дорожку там не токма нэлэо увидишь.. сам на нем на нибиру слеташь.. )))

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