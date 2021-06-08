​Смоллинг с женой видели НЛО

Супруга защитника «Ромы» Криса Смоллинга Сэм Кук посредством своей странички в Instagram рассказала о том, что она вместе с футболистом видела НЛО.

«Клянусь, мы не были под грибами или под какими-либо другими веществами», - написала Сэм в социальной сети.

Как рассказала девушка, неопознанный летающий объект летел невысоко, а там поднялся выше и продолжительное время держался в воздухе. Сэм уверяет, что это был не дрон и не какой-либо летательный аппарат, поскольку он не издавал совершенно никаких звуков. При этом наблюдалось мерцание огоньков.

Пара не записала НЛО видео, поскольку его размер был небольшим.