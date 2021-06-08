«Рома» присматривает за хавбеком сборной Голландии

Руководство «Ромы» готово пойти навстречу португальскому наставнику «волков» Жозе Моуринью, который хочет пригласить в Серию А 23-летнего хавбека Тёна Копмейнерса.

Воспитанник АЗ, которому в феврале исполнилось 23 года, в этом месяце сыграет за сборную Нидерландов на Евро-2020. Данными об интересе «Ромы» к Тёну располагает Calciomercato. Хавбек стал автором 35 точных ударов с 2017 года в составе АЗ. В силу универсальности он может закрыть сразу три позиции на поле – реже его используют в центре обороны и в зоне центрального полузащитника. Услуги Копмейнерса на рынке труда оцениваются в 16,5 миллионов евро.