«Рома» присматривает за хавбеком сборной Голландии

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08 Июня 2021, 15:25,
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Руководство «Ромы» готово пойти навстречу португальскому наставнику «волков» Жозе Моуринью, который хочет пригласить в Серию А 23-летнего хавбека Тёна Копмейнерса.
Воспитанник АЗ, которому в феврале исполнилось 23 года, в этом месяце сыграет за сборную Нидерландов на Евро-2020. Данными об интересе «Ромы» к Тёну располагает Calciomercato. Хавбек стал автором 35 точных ударов с 2017 года в составе АЗ. В силу универсальности он может закрыть сразу три позиции на поле – реже его используют в центре обороны и в зоне центрального полузащитника. Услуги Копмейнерса на рынке труда оцениваются в 16,5 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Серия А, АЗ Алкмаар, Тен Копмейнерс