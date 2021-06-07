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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Рома» хочет пригласить Моуру

07 Июня 2021, 17:35,

Итальянская «Рома» по инициативе главного тренера Жозе Моуринью желает заключить контракт с 28-летним бразильским форвардом Лукасом Моурой.

Такими данными располагают журналисты Calciomercato. Моуринью знаком с Моурой по совместной работе в «Тоттенхэме», а клуб готов подсадить экс-игрока «ПСЖ» на зарплату в размере 5,5 миллионов евро.

«Тоттенхэм» выпрашивает 25 миллионов евро за автограф Моуры, который перебрался в Англию из Лиги 1 зимой 2018 года. В минувшем сезоне АПЛ Моура, проведший 35 встреч за сборную Бразилии, стал автором трёх голов и четырёх результативных передач. Контракт футболиста с лондонским клубом истекает только летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Тоттенхэм, Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Лукас Моура
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