«Рома» хочет пригласить Моуру

Итальянская «Рома» по инициативе главного тренера Жозе Моуринью желает заключить контракт с 28-летним бразильским форвардом Лукасом Моурой.

Такими данными располагают журналисты Calciomercato. Моуринью знаком с Моурой по совместной работе в «Тоттенхэме», а клуб готов подсадить экс-игрока «ПСЖ» на зарплату в размере 5,5 миллионов евро.

«Тоттенхэм» выпрашивает 25 миллионов евро за автограф Моуры, который перебрался в Англию из Лиги 1 зимой 2018 года. В минувшем сезоне АПЛ Моура, проведший 35 встреч за сборную Бразилии, стал автором трёх голов и четырёх результативных передач. Контракт футболиста с лондонским клубом истекает только летом 2024 года.