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«Фиорентина» нацелилась на игрока «Боки Хуниорс»

07 Июня 2021, 00:30,

Руководство итальянской «Фиорентины» намерено провернуть трансфер 21-летнего аргентинца Марсело Вейгандта, который связан контрактом с клубом «Бока Хуниорс».

Марсело, в активе которого есть два матча за молодёжную сборную Аргентины, оценивается в 1,3 миллиона евро. Основная позиция игрока – правый защитник. Журналисты Calciomercato считают, что «Бока Хуниорс» готова расстаться с игроком, и переговорный процесс может увенчаться успехом уже в ближайшее время. «Фиорентина», в которой числится россиянин Александр Кокорин, выдвинула предложение в размере 4 миллионов евро. В настоящее время Вейгандт выступает в «Химнасии» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Фиорентина, Бока Хуниорс, Трансферы футбола - лето 2021, Серия А, Марсело Вейгандт
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