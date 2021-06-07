«Фиорентина» нацелилась на игрока «Боки Хуниорс»

Руководство итальянской «Фиорентины» намерено провернуть трансфер 21-летнего аргентинца Марсело Вейгандта, который связан контрактом с клубом «Бока Хуниорс».

Марсело, в активе которого есть два матча за молодёжную сборную Аргентины, оценивается в 1,3 миллиона евро. Основная позиция игрока – правый защитник. Журналисты Calciomercato считают, что «Бока Хуниорс» готова расстаться с игроком, и переговорный процесс может увенчаться успехом уже в ближайшее время. «Фиорентина», в которой числится россиянин Александр Кокорин, выдвинула предложение в размере 4 миллионов евро. В настоящее время Вейгандт выступает в «Химнасии» на правах аренды.