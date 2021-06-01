«Рома» предложит Мхитаряну контракт до 2023 года

«Рома» не собирается отпускать армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

Из-за прихода на пост главного тренера «волков» португальца Жозе Моуринью появились слухи о том, что Генрих Мхитарян покинет расположение коллектива. Специалист уже работал с игроком в «Манчестер Юнайтед», где у них произошёл конфликт. Однако по информации журналиста Фабрицио Романо, сам Моуринью попросил Мхитаряна забыть о прошлом и сконцентрироваться на совместной работе. Руководство поддерживает нового главного тренера и предлагает футболисту контракт до 2023 года.

В прошедшем сезоне Мхитарян провёл 34 игры и забил 12 мячей.