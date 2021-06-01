Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Рома» предложит Мхитаряну контракт до 2023 года

01 Июня 2021, 00:23,

«Рома» не собирается отпускать армянского полузащитника Генриха Мхитаряна. 

Из-за прихода на пост главного тренера «волков» португальца Жозе Моуринью появились слухи о том, что Генрих Мхитарян покинет расположение коллектива. Специалист уже работал с игроком в «Манчестер Юнайтед», где у них произошёл конфликт. Однако по информации журналиста Фабрицио Романо, сам Моуринью попросил Мхитаряна забыть о прошлом и сконцентрироваться на совместной работе. Руководство поддерживает нового главного тренера и предлагает футболисту контракт до 2023 года. 

В прошедшем сезоне Мхитарян провёл 34 игры и забил 12 мячей. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Рома, Жозе Моуринью, Генрих Мхитарян
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола