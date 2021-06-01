«Рома» предложит Мхитаряну контракт до 2023 года

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01 Июня 2021, 00:23,
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«Рома» не собирается отпускать армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.
Из-за прихода на пост главного тренера «волков» португальца Жозе Моуринью появились слухи о том, что Генрих Мхитарян покинет расположение коллектива. Специалист уже работал с игроком в «Манчестер Юнайтед», где у них произошёл конфликт. Однако по информации журналиста Фабрицио Романо, сам Моуринью попросил Мхитаряна забыть о прошлом и сконцентрироваться на совместной работе. Руководство поддерживает нового главного тренера и предлагает футболисту контракт до 2023 года.
В прошедшем сезоне Мхитарян провёл 34 игры и забил 12 мячей.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Рома, Жозе Моуринью, Генрих Мхитарян