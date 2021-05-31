«Ювентус» сделал предложение Локателли

Ведущий полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли находится в сфере интересов туринского «Ювентуса».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, боссы «бьянконери» предложили 23-летнему исполнителю долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до 2026 года. Заработная плата - три миллиона евро.

В борьбе за футболиста «старая синьора» сойдется с донецким «Шахтёром», французским «ПСЖ» и лондонским «Арсеналом».

Действующее соглашение Мануэля с «Сассуоло» рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Серии А он провел 34 встречи, забил четыре мяча и получил три желтые карточки.