Моуринью не хочет, чтобы Мхитарян уходил из «Ромы»

Новый наставник «Ромы» Жозе Моуринью не собирается продавать полузащитника Генриха Мхитаряна несмотря на то, что между ними произошёл конфликт, когда они представляли «Манчестер Юнайтед».

В начале мая 2021 года «Рома» назначила на пост главного тренера команды португальца Жозе Моуринью, который до этого был уволен из лондонского «Тоттенхэма». Сразу же после этого пошли разговоры о том, что форвард Генрих Мхитарян покинет клуб, так как у футболиста был неудачный опыт работы с «Особенным». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Моуринью не будет настаивать на трансфере Мхитаряна и хотел бы видеть его в своей команде.

В сезоне 2020/21 Мхитарян провел за «Рому» 34 игры, забив 13 мячей.