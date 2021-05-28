Моуринью не хочет, чтобы Мхитарян уходил из «Ромы»

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28 Мая 2021, 23:17,
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Новый наставник «Ромы» Жозе Моуринью не собирается продавать полузащитника Генриха Мхитаряна несмотря на то, что между ними произошёл конфликт, когда они представляли «Манчестер Юнайтед».
В начале мая 2021 года «Рома» назначила на пост главного тренера команды португальца Жозе Моуринью, который до этого был уволен из лондонского «Тоттенхэма». Сразу же после этого пошли разговоры о том, что форвард Генрих Мхитарян покинет клуб, так как у футболиста был неудачный опыт работы с «Особенным». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Моуринью не будет настаивать на трансфере Мхитаряна и хотел бы видеть его в своей команде.
В сезоне 2020/21 Мхитарян провел за «Рому» 34 игры, забив 13 мячей.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Рома, Жозе Моуринью, Генрих Мхитарян