Манджукич попрощался с «Миланом»

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24 Мая 2021, 16:15,
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Хорватский нападающий Марио Манджукич написал в своём «Инстаграме» прощальное письмо для фанатов «Милана».
В январе 2021 года Манджукич пополнил состав «россонери», подписав контракт на полгода. По истечению срока трудового соглашения, стороны не пришли к новой договорённости.
Манджукич пишет, что был рад поучаствовать в возвращении «Милана» в Лигу чемпионов, ведь такой великий клуб должен играть в лучшем турнире Европы.
За 11 матчей, сыгранных с января, Манджукич не помог «Милану» ни забитыми мячами, ни результативными передачами. Будущее 35-летнего нападающего неизвестно.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Милан, Марио Манджукич