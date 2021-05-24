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Манджукич попрощался с «Миланом»

24 Мая 2021, 16:15,

Хорватский нападающий Марио Манджукич написал в своём «Инстаграме» прощальное письмо для фанатов «Милана».

В январе 2021 года Манджукич пополнил состав «россонери», подписав контракт на полгода. По истечению срока трудового соглашения, стороны не пришли к новой договорённости. 

Манджукич пишет, что был рад поучаствовать в возвращении «Милана» в Лигу чемпионов, ведь такой великий клуб должен играть в лучшем турнире Европы. 

За 11 матчей, сыгранных с января, Манджукич не помог «Милану» ни забитыми мячами, ни результативными передачами. Будущее 35-летнего нападающего неизвестно. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Милан, Марио Манджукич
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