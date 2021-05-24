Манджукич попрощался с «Миланом»

Хорватский нападающий Марио Манджукич написал в своём «Инстаграме» прощальное письмо для фанатов «Милана».

В январе 2021 года Манджукич пополнил состав «россонери», подписав контракт на полгода. По истечению срока трудового соглашения, стороны не пришли к новой договорённости.

Манджукич пишет, что был рад поучаствовать в возвращении «Милана» в Лигу чемпионов, ведь такой великий клуб должен играть в лучшем турнире Европы.

За 11 матчей, сыгранных с января, Манджукич не помог «Милану» ни забитыми мячами, ни результативными передачами. Будущее 35-летнего нападающего неизвестно.