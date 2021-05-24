​Де Дзерби: «С «Шахтёром» ещё ничего не согласовано»

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24 Мая 2021, 08:41,
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Роберто де Дзерби покидает «Сассуоло». Ожидается, что итальянский специалист возглавит «Шахтёр», но он не подтвердил переход в украинский клуб.
«Собираюсь ли я в «Шахтёр»? Всё может быть. Нам нужно встретиться и обсудить это, но пока ещё ничего не согласовано. Кому-то это может показаться странным, но они, вероятно, меня не слушали», - рассказал де Дзерби Sky Sport Italia.
«Вы слышите много ерунды, но я определённо не ищу престижной работы в той или иной лиге, как и не ищу крупного контракта. Мне нужны идеальные условия для выполнения моей работы», - добавил де Дзерби на пресс-конференции, передаёт Football Italia.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Шахтёр Донецк, Роберто де Дзерби