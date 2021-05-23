Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Мхитарян и Моуринью уладили конфликт

23 Мая 2021, 14:53,

Назначение Жозе Моуринью главным тренером «Ромы» со следующего сезона поставило вопрос о будущем Генриха Мхитаряна. В своё время между армянским футболистом и португальским тренером возник конфликт, в результате которого Мхитарян покинул «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Tuttomercatoweb, Мхитарян и Моуринью поговорили и уладили конфликт. Армянский футболист будет готов продлить контракт с «Ромой» и снова поработать под руководством Моуринью.

На финише сезона «Рома» пока ещё под началом Паулу Фонсеки борется за 7 место в таблице Серии А, дающее право представить Италию в Лиге конференций.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Жозе Моуринью, Генрих Мхитарян
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
23 Мая 2021, 15:49

Поработают вместе 2-3 месяца потом когда пойдут неудачные отрезки, Маур высунит свой поганый язык и будет притираться всем и вся тогда посмотрим Генриха что с ним станет...

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