​Мхитарян и Моуринью уладили конфликт

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23 Мая 2021, 14:53,
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Назначение Жозе Моуринью главным тренером «Ромы» со следующего сезона поставило вопрос о будущем Генриха Мхитаряна. В своё время между армянским футболистом и португальским тренером возник конфликт, в результате которого Мхитарян покинул «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Tuttomercatoweb, Мхитарян и Моуринью поговорили и уладили конфликт. Армянский футболист будет готов продлить контракт с «Ромой» и снова поработать под руководством Моуринью.
На финише сезона «Рома» пока ещё под началом Паулу Фонсеки борется за 7 место в таблице Серии А, дающее право представить Италию в Лиге конференций.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Жозе Моуринью, Генрих Мхитарян
Поработают вместе 2-3 месяца потом когда пойдут неудачные отрезки, Маур высунит свой поганый язык и будет притираться всем и вся тогда посмотрим Генриха что с ним станет...