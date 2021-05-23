​Мхитарян и Моуринью уладили конфликт

Назначение Жозе Моуринью главным тренером «Ромы» со следующего сезона поставило вопрос о будущем Генриха Мхитаряна. В своё время между армянским футболистом и португальским тренером возник конфликт, в результате которого Мхитарян покинул «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Tuttomercatoweb, Мхитарян и Моуринью поговорили и уладили конфликт. Армянский футболист будет готов продлить контракт с «Ромой» и снова поработать под руководством Моуринью.

На финише сезона «Рома» пока ещё под началом Паулу Фонсеки борется за 7 место в таблице Серии А, дающее право представить Италию в Лиге конференций.