​Буффон может перейти в клуб Берлускони

Джанлуиджи Буффон покинет «Ювентус» по завершению сезона. Как сообщает ряд итальянских СМИ, включая Il Corriere della Sera, 43-летний вратарь может перебраться в «Монцу», владельцем которой является Сильвио Берлускони. Генеральный директор этого клуба Адриано Галлиани якобы уже связывался с Буффоном.

После завоевания Кубка Италии Джанлуиджи Буффон заявил, что в 43 года если и принимать предложение, то это должен быть «нестандартный, странный или даже сумасшедший» проект.

Напомним, что «Монца» не смогла выйти в финал плей-офф за билет в Серию А. Следующий сезон команда Берлускони снова проведёт в Серии Б.