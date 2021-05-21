​Буффон может перейти в клуб Берлускони

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21 Мая 2021, 10:42,
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Джанлуиджи Буффон покинет «Ювентус» по завершению сезона. Как сообщает ряд итальянских СМИ, включая Il Corriere della Sera, 43-летний вратарь может перебраться в «Монцу», владельцем которой является Сильвио Берлускони. Генеральный директор этого клуба Адриано Галлиани якобы уже связывался с Буффоном.
После завоевания Кубка Италии Джанлуиджи Буффон заявил, что в 43 года если и принимать предложение, то это должен быть «нестандартный, странный или даже сумасшедший» проект.
Напомним, что «Монца» не смогла выйти в финал плей-офф за билет в Серию А. Следующий сезон команда Берлускони снова проведёт в Серии Б.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон, Трансферы футбола - лето 2021, Монца