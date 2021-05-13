Буффон: «У меня есть несколько интересных предложений»

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13 Мая 2021, 10:15,
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Опытный вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался относительно своего будущего. Ранее стало известно, что 43-летний игрок покинет «старую синьору» по окончании сезона.
«У меня есть несколько интересных предложений. Если буду чувствовать, что у меня есть силы продолжать, то отвечу согласием. В противном случае я завершу карьеру», - передает слова футболиста Sky Sport Italia.
Ранее стало известно об интересе к Буффону со стороны каталонской «Барселоны», киевского «Динамо» и еще нескольких клубов.
Джанлуиджи решил покинуть туринский гранд из-за недостатка игровой практики. В текущем сезоне голкипер провел восемь матчей, в которых пропустил три мяча.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Джанлуиджи Буффон