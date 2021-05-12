​Тренер «Салернитаны»: «Я как Клопп и Гвардиола»

Главный тренер завоевавшей билет в Серии А «Салернитаны» Фабрицио Кастори оценил свои способности.

«Я считаю себя современным тренером, как Юрген Клопп, Диего Симеоне или Хосеп Гвардиола. Мой футбол эффективен. Передачи низом в обороне я считаю бесполезными. Соперник может забрать мяч домой, если он хочет. Я предпочитаю забирать домой три очка. Меня не волнуют тенденции. Меня волнует только быстрое достижение целей.

Хватит ли моих принципов для Серии А? В плане концепций – да. Но нам нужны футболисты», - сказал Кастори в интервью La Gazzetta dello Sport.