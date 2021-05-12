Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Тренер «Салернитаны»: «Я как Клопп и Гвардиола»

12 Мая 2021, 16:32,

Главный тренер завоевавшей билет в Серии А «Салернитаны» Фабрицио Кастори оценил свои способности.

«Я считаю себя современным тренером, как Юрген Клопп, Диего Симеоне или Хосеп Гвардиола. Мой футбол эффективен. Передачи низом в обороне я считаю бесполезными. Соперник может забрать мяч домой, если он хочет. Я предпочитаю забирать домой три очка. Меня не волнуют тенденции. Меня волнует только быстрое достижение целей.

Хватит ли моих принципов для Серии А? В плане концепций – да. Но нам нужны футболисты», - сказал Кастори в интервью La Gazzetta dello Sport.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Салернитана, Фабрицио Кастори
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