Роналду поздравил «Спортинг» с чемпионским титулом

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на завоевание лиссабонским «Спортингом» чемпионского титула в Примейре.

«Поздравляю чемпионов», - гласит сообщение 36-летнего бомбардира в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Криштиану является воспитанником футбольной академии лиссабонского клуба. За первую команду «Спортинга» Роналду выступал с 2002 по 2003 год. После этого нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед», где обрел статус футбольной звезды.

Ранее СМИ сообщали, что в случае ухода из «Ювентуса» форвард может отправиться доигрывать в «Спортинг».