Роналду поздравил «Спортинг» с чемпионским титулом

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12 Мая 2021, 09:07,
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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на завоевание лиссабонским «Спортингом» чемпионского титула в Примейре.
«Поздравляю чемпионов», - гласит сообщение 36-летнего бомбардира в инстаграм-аккаунте.
Напомним, что Криштиану является воспитанником футбольной академии лиссабонского клуба. За первую команду «Спортинга» Роналду выступал с 2002 по 2003 год. После этого нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед», где обрел статус футбольной звезды.
Ранее СМИ сообщали, что в случае ухода из «Ювентуса» форвард может отправиться доигрывать в «Спортинг».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Спортинг Лиссабон