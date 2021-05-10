​«Ювентус» не потянет зарплату Роналду, если не попадёт в Лигу чемпионов

В воскресенье вечером «Ювентус» крупно – со счётом 0:3 – проиграл дома «Милану», в результате чего опустился на пятое место в турнирной таблице Серии А. Туринский клуб рискует остаться без билета в Лигу чемпионов, что повлечёт за собой существенное снижение доходов в следующем сезоне. Как сообщает Calciomercato.com, в случае непопадания в сильнейший клубный турнир континента, «старая синьора» не потянет зарплату Криштиану Роналду и будет вынуждена продать звёздного футболиста.

Отмечается, что Криштиану Роналду при таком раскладе и сам будет настроен на уход из «Ювентуса», ведь он хочет продолжать играть в Лиге чемпионов.