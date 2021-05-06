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Мхитарян может покинуть «Рому» из-за назначения Моуринью

06 Мая 2021, 22:45,

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может сменить клуб летом.

Как сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере», возможный уход армянского футболиста из «Ромы» связан с назначением Жозе Моуринью на пост главного тренера римского клуба.

Отметим, что контракт Мхитаряна с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, Генрих может покинуть стан римлян на правах свободного агента.

32-летний полузащитник сборной Армении сыграл 41 матч за «Рому» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 11 голов и отдал 11 голевых передач. Трансферная стоимость Мхитаряна оценивается в 20 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Жозе Моуринью, Генрих Мхитарян
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