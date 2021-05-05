​Моуринью выбрал клуб, в котором провалиться почти невозможно

После увольнения из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью просидел без работы почти целый год. Оказавшись невостребованным, известный португальский тренер чуть ли не плакал в одном из интервью, рассказывая о том, как он соскучился по работе. Казалось, что и теперь пауза в карьере Особенного будет долгой, но нет – уже через две недели после отставки из «Тоттенхэма» Жозе нашёл себе новый клуб. Было объявлено, что со следующего сезона Моуринью возглавит «Рому».

В прошлой своей статье о Моуринью я предполагал, что тренеру придётся пойти на понижение в менее статусный клуб. В принципе, это и произошло. При всём уважении к «Роме» и к её фанатам можно смело говорить, что на сегодняшний день «волки» не являются по-настоящему топовым клубом даже по меркам Италии, не говоря уже о Европе. Пожалуй, римляне в своём статусе с тегом «прямо сейчас» уступают даже «Тоттенхэму», пару лет назад игравшему в финале Лиги чемпионов. «Рома» в финале Лиги чемпионов тоже однажды играла, правда, случилось это в далёком 1984 году. С тех пор «волки» добирались до еврокубкового финала лишь раз, но тоже давненько – в начале 90-х.

Можно сколько угодно говорить о заработках Моуринью на компенсациях от клубов за разрывы контрактов и шутить по поводу того, подготовили ли компенсацию для португальца боссы «Ромы», но провалиться в Риме Жозе будет сложно. Сегодняшняя «Рома» не представляет собой сформировавшуюся команду, которая ставит перед собой большие задачи. О победах в Серии А или завоевании других трофеев в «красно-оранжевой» части итальянской столицы пока только мечтают. «Тоттенхэм» звал Моуринью под конкретную задачу – превратить прогресс в трофеи. «Рома» зовёт Моуринью добиться прогресса.

Складывается ощущение, что Моуринью взяли под строительство долгосрочного проекта, в котором португалец должен заложить фундамент, использовав свой богатый опыт. Конечно, «Рома» будет стараться бороться за место в Лиге чемпионов, но будет ли работе Жозе оцениваться по тому, финишировала команда в топ-4 или нет – большой вопрос. «Рома» по своему уровню сегодня объективно уступает как минимум «Интеру», «Ювентусу», «Аталанте» и как минимум не опережает «Милан», «Наполи» и «Лацио». Непопадание в Лигу чемпионов в нынешних условиях для римлян провалом считать сложно – хоть с Моуринью у руля, хоть без него. «Роме» не хватает класса – команде нужны трансферы и умелая рука тренера.

«Рома» - это, пожалуй, лучшее место для нынешнего Жозе Моуринью. Чтобы нынешняя «Рома» опустилась ещё ниже и стала середняком Серии А, как «Арсенал» в Премьер-лиге, нужно ещё постараться, ведь в Италии у середняков куда меньше денег, чем в Англии. В Серии А возможности «Ромы», идущей седьмой, и возможности «Сассуоло» и «Сампдории», идущими следом, несоизмеримы. Так что ждать провала Моуринью не приходится, зато Жозе получает шанс построить в Риме сильную команду, которая в перспективе будет регулярно выступать в Лиге чемпионов, и доказать, что он всё ещё входит в когорту топовых европейских тренеров.

Главная проблема Жозе Моуринью заключается в том, что он упорно верит в свои прежние методы работы и принципы, не желая адаптироваться под веяния современного футбола. Возможно, Серия А как раз и подойдёт Моуринью, ведь в Италии оборонительный футбол всегда ценился и часто приносил успех. В своё время Жозе оформил требл с «Интером», играя вторым номером. Да и сегодняшний чемпионский «Интер» Антонио Конте атакующей командой назвать сложно. Так что для Моуринью назначение в «Роме» может стать правильным шагом.

В новой команде Жозе Моуринью выступают его старые знакомые – Крис Смоллинг и Генрих Мхитарян, с которыми у тренера были непростые отношения в «Манчестер Юнайтед». Армянин и вовсе покинул манкунианский клуб на фоне конфликта с Жозе. В Италии Моуринью придётся играть против «Интера», для фанатов которого он стал чуть ли не иконой после знаменитого требла. А возглавляет этот «Интер» Антонио Конте, с которым Жозе конфликтовал пару лет назад в Англии. Как видим, Моуринью ещё не приступил к работе, а уже выделяется столько интриг. Следить за вторым пришествием Жозе в Серию А будет безумно интересно. Запасайтесь попкорном.

Алексей Антоненко