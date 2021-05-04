​Уткин пошутил по поводу назначения Моуринью в «Роме»

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04 Мая 2021, 16:53,
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Жозе Моуринью достаточно быстро нашёл себе новый клуб. Две недели назад португальца уволили из «Тоттенхэма», а теперь о его назначении главным тренером со следующего сезона объявила «Рома». Известный журналист Василий Уткин решил пошутить по поводу будущего назначения Моуринью в итальянском клубе.
«Очень логичное решение Моуринью. Начинал карьеру в топ-лигах с Ромой и закончит с «Ромой», - написал Уткин в Telegram.
В ситуации с началом карьеры Уткин имеет в виду тот факт, что в 2004 году ещё молодого Жозе Моуринью в «Челси» позвал российский бизнесмен Роман Абрамович.
На текущий момент «Рома» занимает только 7-е место в таблице Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Жозе Моуринью, Василий Уткин