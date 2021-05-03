​Райола пытается выбить для Доннаруммы повышение зарплаты

Джанлуиджи Доннарумма никак не может договориться с «Миланом» о продлении контракта. Два дня назад голкипер встретился с группой ультрас «россонери» - фанаты призвали вратаря продлить трудовой договор или не выходить на поле в матче против «Ювентуса» в следующем туре.

«Милан» предлагает Доннарумме контракт с повышением зарплаты с 6 до 8 миллионов евро в год. «Россонери» не намерены повышать своё предложение, хотя агент Мино Райола сообщил клубу об имеющимся у него предложении для игрока с зарплатой в 10 миллионов, пишет La Gazzetta dello Sport.

Итальянские СМИ твердят о том, что Джанлуиджи Доннарумма хочет выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Если «Милан» не сможет квалифицироваться в сильнейший клубный турнир континента, Доннарумма может рассмотреть другие варианты.