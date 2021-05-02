​Ультрас «Милана» поставили ультиматум Доннарумме

Отношения голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы и фанатов клуба становятся всё более напряжёнными. Болельщики уже критиковали футболиста за непродление контракта. Теперь их действия стали более решительными. Sky Sport Italia сообщает о том, что в субботу группа ультрас пожаловала на базу «Милана», чтобы встретиться с Доннаруммой. Клуб отклонил просьбу о встрече, однако вратарь всё же вышел. Фанаты сказали, что если Джанлуиджи на следующей неделе не продлит контракт, он не должен играть в следующем туре против «Ювентуса».

Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником «Милана». Его действующий контракт истекает в конце июня.