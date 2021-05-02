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​Ультрас «Милана» поставили ультиматум Доннарумме

02 Мая 2021, 00:20,

Отношения голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы и фанатов клуба становятся всё более напряжёнными. Болельщики уже критиковали футболиста за непродление контракта. Теперь их действия стали более решительными. Sky Sport Italia сообщает о том, что в субботу группа ультрас пожаловала на базу «Милана», чтобы встретиться с Доннаруммой. Клуб отклонил просьбу о встрече, однако вратарь всё же вышел. Фанаты сказали, что если Джанлуиджи на следующей неделе не продлит контракт, он не должен играть в следующем туре против «Ювентуса».

Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником «Милана». Его действующий контракт истекает в конце июня.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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kalibr
02 Мая 2021, 01:41

Вот честно говоря, воротчик он средний, абсолютно не ровня Буффону, Дзенге, Пальюке, Перруцци, и Тольдо, игру Дзоффа я не застал в силу возраста. А аппетиты у него заоблачные просто, я не удивлюсь, что если Райола его за счёт имени ещё двигает, ведь тоже Джанлуиджи. По-моему, эксцесс уже был, когда сыпали на поле фальшивые баксы.

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