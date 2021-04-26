Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси вылечился от коронавируса, об этом в «Инстаграме» сообщила жена итальянца Сара Фельбербаум.

«37 дней спустя», - написала Сара в «Инстаграме», выложив фотографию с де Росси.

Напомним, что на данный момент де Росси входит в тренерский штаба сборной Италии, в расположении которой он и заразился вирусом.

Де Росси является легендой «Ромы», за которую он выступал с 2002 по 2019 год, с римским клубом Даниэле дважды выигрывал Кубок Италии и один раз Суперкубок. Стоит отметить, что главным достижением в карьере полузащитника является успех со сборной Италии на чемпионате мира в 2016 году.