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Де Росси вылечился от коронавируса

26 Апреля 2021, 20:29,

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси вылечился от коронавируса, об этом в «Инстаграме» сообщила жена итальянца Сара Фельбербаум.

«37 дней спустя», - написала Сара в «Инстаграме», выложив фотографию с де Росси.

Напомним, что на данный момент де Росси входит в тренерский штаба сборной Италии, в расположении которой он и заразился вирусом.

Де Росси является легендой «Ромы», за которую он выступал с 2002 по 2019 год, с римским клубом Даниэле дважды выигрывал Кубок Италии и один раз Суперкубок. Стоит отметить, что главным достижением в карьере полузащитника является успех со сборной Италии на чемпионате мира в 2016 году.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Даниэле Де Росси
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