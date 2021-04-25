«Рома» проиграла «Кальяри» из зоны вылета

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25 Апреля 2021, 20:52,
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«Рома», кажется, окончательно выбыла из борьбы с другими командами топ-7 Серии А. В матче 33-го тура чемпионата Италии столичная команда проиграла «Кальяри», который набрал ход и после третьей виктории кряду близок к спасению от вылета. Итоговый счет - 3:2.
Протокол игры
|(1:0) Ликояннис Хараламбос 4'
|27' Перес Карлес (1:1)
|(2:1) Марин Рэзван 57'
|(3:1) Педро Жоао 64'
|69' Фасио Федерико (3:2)
Викарио Гульельмо • Чеппители Лука • Годин Диего • Карбони Андреа • Нандес Найтан • Дейола Алессандро • Марин Рэзван 53' 83' ( Дункан Альфред ( 83') • Ликояннис Хараламбос 75' ( Черри Альберто ( 75') • Педро Жоао • 80'Симеоне Джованни 82' ( Ругани Даниэле ( 82') • Паволетти Леонардо 75' ( Дзаппа Габриэле ( 75')
Запасные: Калабрези Артуро • Клаван Рагнар • Валюкевич Себастьян • Асамоа Квадво • Арести Симоне • Чоччи Джузеппе
Пау Лопес • Манчини Джанлука • Смоллинг Крис 59' ( Карсдорп Рик ( 59') • Фасио Федерико • Сантон Давиде 59' ( Кристанте Бриан ( 59' ) • 83'Вильяр Гонсало • Диавара Амаду 75' ( Верету Жордан ( 75') • Перес Бруно 46' ( Спинаццола Леонардо ( 46') • Перес Карлес • Пеллегрини Лоренцо 59' ( Мхитарян Генрих ( 59') • Майораль Борха
Запасные: Рейнолдс Брайан • Пасторе Хавьер • Эль-Шаарави Стефан • Жуан Жезус • Кумбулла Мараш • Фузато Даниэл • Джеко Эдин
25 апреля. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Кальяри