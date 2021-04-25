Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Рома» проиграла «Кальяри» из зоны вылета

25 Апреля 2021, 20:52,

«Рома», кажется, окончательно выбыла из борьбы с другими командами топ-7 Серии А. В матче 33-го тура чемпионата Италии столичная команда проиграла «Кальяри», который набрал ход и после третьей виктории кряду близок к спасению от вылета. Итоговый счет - 3:2.

Протокол игры  
Кальяри 3:2 Рома
(1:0) Ликояннис Хараламбос 4'    
    27' Перес Карлес (1:1)
(2:1) Марин Рэзван 57'    
(3:1) Педро Жоао 64'    
    69' Фасио Федерико (3:2)
Викарио Гульельмо Чеппители Лука Годин Диего Карбони Андреа Нандес Найтан Дейола Алессандро Марин Рэзван   53'   83' (Дункан Альфред (   83') Ликояннис Хараламбос   75' (Черри Альберто (   75') Педро Жоао   80' Симеоне Джованни   82' (Ругани Даниэле (   82') Паволетти Леонардо   75' (Дзаппа Габриэле (   75')
Запасные: Калабрези Артуро Клаван Рагнар Валюкевич Себастьян Асамоа Квадво Арести Симоне Чоччи Джузеппе
Пау Лопес Манчини Джанлука Смоллинг Крис   59' (Карсдорп Рик (   59') Фасио Федерико Сантон Давиде   59' (Кристанте Бриан (   59'   83') Вильяр Гонсало Диавара Амаду   75' (Верету Жордан (   75') Перес Бруно   46' (Спинаццола Леонардо (   46') Перес Карлес Пеллегрини Лоренцо   59' (Мхитарян Генрих (   59') Майораль Борха
Запасные: Рейнолдс Брайан Пасторе Хавьер Эль-Шаарави Стефан Жуан Жезус Кумбулла Мараш Фузато Даниэл Джеко Эдин
25 апреля. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Кальяри
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