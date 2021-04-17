В Италии планируют вернуть болельщиков на стадионы

В чемпионате Италии допускают вероятность возвращения болельщиков на стадионы, об этом рапортует издание Football-Italia.

Согласно данным источника, допуск зрителей на трибуны может начать с первого мая. Он будет проходить в несколько этапов. Ожидается, что изначально на стадион могут допустить около 1000 болельщиков.

Глава федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассчитывает, что финальный поединок Кубка страны между «Ювентусом» и «Аталантой» пройдет с частично заполненными трибунами.

Напомним, что матчи в Италии проводятся без болельщиков из-за пандемии коронавирусной инфекции.