В Италии планируют вернуть болельщиков на стадионы

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17 Апреля 2021, 10:58,
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В чемпионате Италии допускают вероятность возвращения болельщиков на стадионы, об этом рапортует издание Football-Italia.
Согласно данным источника, допуск зрителей на трибуны может начать с первого мая. Он будет проходить в несколько этапов. Ожидается, что изначально на стадион могут допустить около 1000 болельщиков.
Глава федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассчитывает, что финальный поединок Кубка страны между «Ювентусом» и «Аталантой» пройдет с частично заполненными трибунами.
Напомним, что матчи в Италии проводятся без болельщиков из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Серия А