В сети появились фото необычной формы «Наполи»

«Наполи» в ближайшее время может объявить о выпуске двух новых комплектов формы. Как сообщают итальянские СМИ, форма была разработана при сотрудничестве компании Kappa с модельером Марсело Бурлоном.

Форму можно называть достаточно необычной из-за сочетания цветов и изображения крыльев на передней части футболки. Изображения были опубликованы в социальных сетях.

Предположительно, футболка с жёлтым основным цветом предназначена для вратаря, а футболка с чёрным основным цветом – для полевых футболистов.

Manca poco, il Napoli sta per presentare le due Kombat Pro in collaborazione con #MarceloBurlon!



Potremmo vederle in occasione di #NapoliInter pic.twitter.com/unU2m1LtAg