В сети появились фото необычной формы «Наполи»

|
15 Апреля 2021, 19:42,
|
|
«Наполи» в ближайшее время может объявить о выпуске двух новых комплектов формы. Как сообщают итальянские СМИ, форма была разработана при сотрудничестве компании Kappa с модельером Марсело Бурлоном.
Форму можно называть достаточно необычной из-за сочетания цветов и изображения крыльев на передней части футболки. Изображения были опубликованы в социальных сетях.
Предположительно, футболка с жёлтым основным цветом предназначена для вратаря, а футболка с чёрным основным цветом – для полевых футболистов.
Manca poco, il Napoli sta per presentare le due Kombat Pro in collaborazione con #MarceloBurlon!— Manuel Guardasole (@MGuardasole) April 15, 2021
Potremmo vederle in occasione di #NapoliInter pic.twitter.com/unU2m1LtAg
На текущий момент «Наполи» располагается на пятой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Наполи