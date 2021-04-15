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В сети появились фото необычной формы «Наполи»

15 Апреля 2021, 19:42,

«Наполи» в ближайшее время может объявить о выпуске двух новых комплектов формы. Как сообщают итальянские СМИ, форма была разработана при сотрудничестве компании Kappa с модельером Марсело Бурлоном.

Форму можно называть достаточно необычной из-за сочетания цветов и изображения крыльев на передней части футболки. Изображения были опубликованы в социальных сетях.

Предположительно, футболка с жёлтым основным цветом предназначена для вратаря, а футболка с чёрным основным цветом – для полевых футболистов.

На текущий момент «Наполи» располагается на пятой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи
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