​Лукаку запрещают занятия жимом лёжа

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о том, что в Италии ему запретили заниматься жимом лёжа.

«Когда мне было пятнадцать лет, я поднимал 100 килограммов в жиме лёжа. Но с тех пор, как я приехал в Италию, я не могу этим заниматься. Иначе тренеры по физической подготовке косо на меня смотрят», - цитирует Лукаку Football Italia со ссылкой на 433.

Фактурный Ромелу Лукаку после своего перехода в «Интер» забил шестьдесят один гол в восьмидесяти восьми поединках во всех соревнованиях. Миланский клуб в этом сезоне близок к завоеванию титула чемпиона Италии.