​Кассано: «Если бы меня тренировал Конте, я бы умолял президента его уволить»

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано высказался по поводу главного тренера «Интера» Антонио Конте.

«Интер» станет чемпионом, потому что единственный способ остаться без Скудетто в нынешней их ситуации - выбросить его в окно. Но я говорю это с тяжёлым сердцем, потому что «Интер» играет в плохой футбол.

Конте использует схему 5-3-2. Вся команда сидит и защищает свои ворота, припарковав автобус. Такой футбол вызывает у меня дрожь, это ужасно. Если бы меня тренировал такой тренер, я бы пошёл к президенту и умолял бы его уволить тренера», - сказал Кассано Bobo TV.