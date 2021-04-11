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​Кассано: «Если бы меня тренировал Конте, я бы умолял президента его уволить»

11 Апреля 2021, 14:53,

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано высказался по поводу главного тренера «Интера» Антонио Конте.

«Интер» станет чемпионом, потому что единственный способ остаться без Скудетто в нынешней их ситуации -  выбросить его в окно. Но я говорю это с тяжёлым сердцем, потому что «Интер» играет в плохой футбол.

Конте использует схему 5-3-2. Вся команда сидит и защищает свои ворота, припарковав автобус. Такой футбол вызывает у меня дрожь, это ужасно. Если бы меня тренировал такой тренер, я бы пошёл к президенту и умолял бы его уволить тренера», - сказал Кассано Bobo TV.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Антонио Кассано
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