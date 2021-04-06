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«Интер» предложит новый контракт Конте

06 Апреля 2021, 12:16,

Миланский «Интер» собирается заключить новое трудовое соглашение с главным тренером команды Антонио Конте, об этом рапортует издание Football-Italia.

Источник сообщает, что «нерадзурри» готовы увеличить заработную плату 51-летнему специалисту до 13,5 миллиона евро. В настоящий момент оклад наставника составляет 12 миллионов. Действующий контракт Антонио с миланским грандом рассчитан до середины 2022-го года.

Конте занимает пост рулевого «Интера» с лета 2019-го года. Команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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