«Атлетико» интересен один из лидеров «Наполи»

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02 Апреля 2021, 09:18,
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Хавбек «Наполи» Фабиан Руис имеет вариант продолжения карьеры в Примере. Согласно данным журналиста Николо Скиры, интерес к игроку проявляет мадридский «Атлетико».
Ожидается, что руководство «матрасников» предпримет попытку заполучить полузащитника в летнее трансферное окно. Действующее соглашение 24-летнего исполнителя с неаполитанцами рассчитано до 2023-го года.
Ранее «Атлетико» уже предпринимал попытку купить Руиса, но итальянский клуб не продал его за 45 миллионов евро.
В сезоне-2020/2021 чемпионата Италии Фабиан провел 22 встречи, отметившись голом и результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Фабиан Руис
Ну, если не продали за 45, то не понимаю, почему ситуация должна изменяться сейчас. Разве что игрок бунт устроит.