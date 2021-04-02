Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Атлетико» интересен один из лидеров «Наполи»

02 Апреля 2021, 09:18,

Хавбек «Наполи» Фабиан Руис имеет вариант продолжения карьеры в Примере. Согласно данным журналиста Николо Скиры, интерес к игроку проявляет мадридский «Атлетико».

Ожидается, что руководство «матрасников» предпримет попытку заполучить полузащитника в летнее трансферное окно. Действующее соглашение 24-летнего исполнителя с неаполитанцами рассчитано до 2023-го года.

Ранее «Атлетико» уже предпринимал попытку купить Руиса, но итальянский клуб не продал его за 45 миллионов евро.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Италии Фабиан провел 22 встречи, отметившись голом и результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Фабиан Руис
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Комментарии (1)
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Super fanat
02 Апреля 2021, 09:24

Ну, если не продали за 45, то не понимаю, почему ситуация должна изменяться сейчас. Разве что игрок бунт устроит.

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