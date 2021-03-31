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Манджукич определится со своим будущим в конце сезона

31 Марта 2021, 12:55,

Хорватский нападающий «Милана» Марио Манджукич пока не определился со своим будущим. Об этом поведал представитель игрока Джованни Бранчини.

«Травмы сильно помешали Манджукичу в «Милане». Однако они не могут стать преградой для подписания нового трудового соглашения. По окончании сезона мы вместе примем решение, останется ли Марио в «Милане» или перейдет в другой клуб», - передает слова агента издание Football-Italia.

34-летний форвард перешел в «Милан» минувшей зимой на правах свободного агента. Стороны подписали контракт на полгода с возможностью пролонгации на один год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Марио Манджукич
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