​Ханданович вылечился от коронавируса

Голкипер «Интера» Самир Ханданович вылечился от коронавирусной инфекции. Как сообщает Football Italia, словенский голкипер имеет возможность сыграть в матче против «Болоньи», который состоится третьего апреля. Миланский клуб о выздоровлении своего основного голкипера пока общественность не информировал.

Ханданович был одним из тех игроков «Интера», кто оказался заражён COVID-19. На несколько дней клуб закрывался на карантин, а матч Серии А против «Сассуоло» был перенесён на седьмое апреля.

«Интер» лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Милан», идущий вторым, отстаёт на шесть очков, сыграв при этом на матч больше.