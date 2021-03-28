Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Ханданович вылечился от коронавируса

28 Марта 2021, 15:38,

Голкипер «Интера» Самир Ханданович вылечился от коронавирусной инфекции. Как сообщает Football Italia, словенский голкипер имеет возможность сыграть в матче против «Болоньи», который состоится третьего апреля. Миланский клуб о выздоровлении своего основного голкипера пока общественность не информировал.

Ханданович был одним из тех игроков «Интера», кто оказался заражён COVID-19. На несколько дней клуб закрывался на карантин, а матч Серии А против «Сассуоло» был перенесён на седьмое апреля.

«Интер» лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Милан», идущий вторым, отстаёт на шесть очков, сыграв при этом на матч больше.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Самир Ханданович
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