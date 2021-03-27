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Мостовой: «У Миранчука хорошее будущее в «Аталанте», он терпит и пользуется своими минутами»

27 Марта 2021, 10:42,

Экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался относительно выступлений полузащитника Алексея Миранчука в составе «Аталанты».

«Миранчук пока не вытеснит Иличича из старта. Словенец более опытный, он много лет в клубе. У Алексея хорошее будущее, он терпит и пользуется минутами, которые ему дают», - заявил Мостовой в эфире телеканала «Матч Премьер».

25-летний российский полузащитник перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Миранчук заключил с итальянским клубом долгосрочный трудовой договор по схеме «4+1».

В нынешнем сезоне Серии А Алексей провел 18 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алексей Миранчук, Александр Мостовой
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