Игрок молодёжки «Лацио» погиб в ДТП

Футболист Даниэль Герини, выступавший за молодежную команду римского «Лацио», погиб в автокатастрофе. Об этом рапортует издание Football-Italia.

Согласно информации источника, автомобиль, в котором находился 19-летний игрок и двое его знакомых, врезался в «Мерседес» под управлением 68-летнего водителя. Герини скончался на месте, а его пассажири находятся в тяжелом состоянии

«Мы не можем поверить и потрясены этой утратой. Руководство клуба сейчас вместе с семьей Даниэля Герини», - гласит сообщение пресс-службы римского клуба.

«Лацио» занимает седьмое место в чемпионате Италии после 27 сыгранных матчей.