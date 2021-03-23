​«Фиорентина» подтвердила отставку Пранделли

«Фиорентина» посредством своего официального сайта подтвердила отставку Чезаре Пранделли с должности главного тренера. Шестидесятитрёхлетний специалист сам принял решение покинуть пост.

«Фиорентина» с огромным сожалением приняла отставку тренера и с пониманием отнеслась к причинам, выходящим за рамки футбола», - говорится в официальном заявлении итальянского клуба.

«Фиалки» поблагодарили Пранделли за работу и пожелали ему поскорее «обрести спокойствие и зарядиться энергией».

На текущий момент «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, занимает четырнадцатое место в Серии А.